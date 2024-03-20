تكريم 124 من حفظة القرآن الكريم بشمال سيناء

كرم علي غيط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بشمال سيناء يرافقه نوال سالم، مدير فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة ورئيس مجلس ادارة جمعية شباب الخير، 124 من حفظه القران الكريم، بمنحهم الجوائز المالية، وذلك خلال الاحتفال السنوي الذي نظمته الجمعية لتكريم حفظة القران الكريم بالعريش، تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، علي أن الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني تلعب دورا كبيرة في المجتمع المصري، بأعتبارها أحد أضلاع الدولة.

وأشار وكيل الوزارة إلي أن شباب اليوم هم قادة المستقبل وهم عضد الامة، موجهًا الشكر للجمعية علي تعليم وتحفيظ الأطفال القران الكريم وتدبر معانيه.

وأضافت نوال سالم، رئيس مجلس ادارة جمعيه شباب الخير، أنه جري تكريم 124 طفلا وطفلة من حفظة كتاب الله من أبناء نادي الطفل بالجمعية، لافتة إلى أن الاحتفال يقام للعام الثاني علي التوالي.

أشارت الي أن التصفيات جرت لمدة شهر ونصف بين الأطفال من خلال نادي الطفل بالجمعية بمشاركة لجنة حكم مكونة من 5 مشايخ من مشايخ مديرية أوقاف شمال سيناء.

لفتت الي تزامن الاحتفال مع الاحتفال بذكر العاشر من رمضان، تلك الذكرة الغالية علي قلوبنا جميعًا، مؤكدة علي أن القران الكريم يقوم بتعديل سلوك الأطفال وتنشئتهم تنشئة اجتماعية سليمة.

واستعرض الشيخ خميس حمدي، ممثل مديرية اوقاف شمال سيناء، مكانة القران الكريم ومكانة حفظة كتاب الله في الدنيا والأخرى، حيث أن أهل القران لهم مكانة رفيعة عند الله سبحانه وتعالي.

وقدم رضا الكاشف، رئيس مجلس إدارة منتجع الواحة، التحية لحفظة القران الكريم من أبناء شمال سيناء، مثمنًا جهود الجمعية في تحفيظ كتاب الله للأطفال وتنشئة جيل من حملة كتاب الله.