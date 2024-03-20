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الأربعاء 20 مارس 2024
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عبدالرحيم علي

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يعني الطاعة والموالاة وليس التعبد له.. مفتي الجمهورية: يجوز التسمية بـ«عبدالرسول وعبدالنبي»

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
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قال مفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، اليوم الأربعاء، في رده على سؤال عن حكم التسمي بعبد الرسول أو عبد النبي: إن أصحاب الفكر الوافد ضيَّقوا على الناس حتى في بعض الأسماء الطيبة والمباحة، كقولهم بعدم جواز التسمية بعبد الرسول وعبد النبي، والأفضل إضافة رب بينهما.

وأضاف، خلال لقائه الرمضاني اليومي، أنه يجوز ذلك لما دلَّ عليه الكتاب والسنَّة، وجرى عليه العمل سلفًا وخلفًا، بل هناك فتاوى رسمية كثيرة لنا صادرة من الدار قديمًا وحديثًا، واسم عبد الرسول أو عبد النبي يعني الطاعة والموالاة للرسول صلى الله عليه وسلم، وليس المقصد منه التعبُّد له، ولا يعني الشرك بالله عزَّ وجلَّ كما يدَّعي أصحاب الفكر الوافد.

مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام حكم التسمي بعبد الرسول