روسيا تحذر الاتحاد الأوروبي "بملاحقات على مدى عقود" في حال استخدام أصولها المجمّدة

حذرت لنت روسيا اليوم الأربعاء الاتحاد الأوروبي، مهددة بملاحقته قانونيًا "على مدى عقود" في حال استخدام عائدات أصولها المجمدة لصالح أوكرانيا، ووصفت ذلك بأنه "سرقة".

من المقرر أن يقدم التكتل الأوروبي الأربعاء خطة لمصادرة هذه الإيرادات لتمويل شراء أسلحة لأوكرانيا، وسيتم مناقشة الخطة خلال قمة للدول السبع والعشرين يومي الخميس والجمعة.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه "يجب على الأوروبيين أن يدركوا جيدًا الضرر الذي قد يلحقه ذلك بصورتهم وسمعتهم كضامنين موثوقين لحرمة الممتلكات".

وقال "من المنطقي أن تتعرض الأشخاص والدول التي ستشارك في اتخاذ مثل هذه القرارات للمساءلة لسنوات عديدة".

من جانبها، اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الطرح الأوروبي "سرقة" و"انتهاكًا صارخًا وغير مسبوق للأعراف الدولية الأساسية".

وأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي تصل إلى 200 مليار يورو، وستُستخدم لتأمين "ثلاثة مليارات يورو سنويًا" لتمويل شراء أسلحة لأوكرانيا.