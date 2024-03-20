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الأربعاء 20 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ الفيوم يفتتح مصنع (N) النصر للملابس

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي،  افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مصنع (N) النصر للملابس، بمنطقة الفتح الصناعية، بتكلفة 30 مليون جنيه، حيث تملك الشركة ٤٦ فرعاً على مستوى العالم.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وعلى حبش مدير عام شركة النصر للملابس، وعبدالله عوض مدير مصنع الشركة بكوم اوشيم، وياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، والمحاسب صابر جلال القائم بأعمال مدير المنطقة الصناعية بكوم اوشيم.

وعقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم،  خطوط الإنتاج وأقسام المصنع المختلفة، المقام على مساحة 3000 متر مربع، ويوفر 350 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كمرحلة أولى، ويصدر المصنع 30 % من انتاجه للدول العربية خاصة دول الخليج، وباقى المنتج يتم بيعه بالسوق المحلي، وأشاد المحافظ بجودة المصنوعات من الملابس ذات الجودة العالية، مؤكداً  أهمية التوجه للعمل الحر، والاستثمار بالمجال الصناعي، والعمل على إنشاء مشروعات صناعية كثيفة العمالة.

وأضاف المحافظ، أن محافظة الفيوم، غنية بالفرص التنموية والاقتصادية الواعدة بالقطاع الصناعي، مشيراً إلى أهمية تنميتها وحسن استغلالها في إطار تكاملي، وهو ما سيساعد على خلق المزيد من فرص العمل والحد من الفقر ومواجهة تيارات الهجرة غير المخططة، ويحول المحافظة إلي منطقة جذب، من خلال التشبيك بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بهدف التعريف بالفرص الاقتصادية والميزات النسبية والبناء عليها.

وأكد محافظ الفيوم،أهمية دعم وتشجيع القطاع الخاص والترويج للفرص الاستثمارية، وتنمية التكتلات الاقتصادية ذات الميزة النسبية على أرض الفيوم، وذلك من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمار التجارى والصناعى وتمكين صغار المستثمرين من المشاركة فى مختلف الصناعات، لافتاً إلى أن الدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تعمل بأجهزتها كافة على تحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة للعاملين بالقطاع الصناعي، مع إتخاذ الإجراءات الفعالة لتعزيز النمو الإقتصادى المتكامل.

من جهته، قدم مدير عام شركة النصر للملابس، الشكر لمحافظ الفيوم لمشاركته فى افتتاح مصنع الشركة بمنطقة كوم أوشيم الصناعية بالفيوم، مشيرا إلى أن المصنع، مكون من بدروم للمخازن، وثلاثة أروقة للأقسام المختلفة وهي، القص، والتجميع، والخياطة، والتطريز، والطباعة، ورقابة الجودة.

وأضاف، أن المصنع يضم أيضا، أقسام المغسلة، والمكواة، والتغليف والتعبئة والشحن بجانب مكاتب شئون العاملين، والحسابات، وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط، بجانب مواقع الخدمات، ومصلى ومطعم، فضلا عن هذا فإن المصنع يضم مدرسة لتدريب طالبات المدارس الفنية بالفيوم على الخياطة، تفعيلا للبروتوكول المبرم بين شركة النصر للملابس، ومديرية التربية والتعليم بالفيوم، لافتا الى انه سيتم زيادة فرص العمل بالمصنع خلال المرحلة المستقبلية، عقب تشغيل خطوط الإنتاج بكامل طاقتها.

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