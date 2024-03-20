بحضور 60 شركة.. «جامعة بدر» تفتتح «الملتقي التوظيفي» لتوفير فرص عمل للطلاب

افتتح الدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة بدر بالقاهرة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، ملتقي التوظيف والذي نظمته كلية اللغات والترجمة وكلية الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية بالجامعة، وبحضور ومشاركة أكثر من 60 شركة في المجالات المختلفة، وذلك برفقة قيادات الجامعة من النواب والعمداء.

وأكد الشيحي رئيس جامعة بدر أن هذا الملتقي يعكس إهتمام الجامعة برفع كفاءة العملية التعليمية وزيادة فرص التدريب لطلابها وكذلك إتاحة فرص عمل لهم حيث يوفر الملتقي التوظيفي فرص تدريب للطلاب وفرص عمل لخريجي جامعة بدر.

وتابع: أن الملتقي التوظيفي يعتبر إيمانا من الجامعة بضرورة توفير فرص عمل مناسبة لطلابها، مع توفير الخبرة المناسبة لرفع الكفاءة المهنية للطلاب، وذلك من خلال توفير ورش عمل لهم ودورات تدريبية للإرتقاء بمستواهم المهني.

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