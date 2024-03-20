ads
الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

القليوبية تتسلم 71 طن سكر لتوزيعها على مدن المحافظة

تسلم 72 طن سكر
تسلم 72 طن سكر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، تسلم المحافظة 71 طن سكر عبر 6 سيارات قادمة من جهاز مشروع الخدمة الوطنية الشركة العامة الوطنية للتبريدات والتوريدات، وذلك لتوزيعها بمدن بنها وطوخ وقليوب والقناطر الخيرية وكفر شكر والخانكة والخصوص شبين القناطر، بالإضافة إلى كميات سكر المبادرة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين وتوفير كافة السلع الأساسية والاستراتيجية وتقديم أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

وأوضح محافظ القليوبية، أن هذه الكميه تعد الدفعة الثانية التي استلمتها المحافظة، حيث جرى استلام 72 طن سكر الأسبوع الماضي وجرى توزيعها على القرى الأكثر احتياجا بمدن بنها وطوخ و كفر شكر، مؤكدا أنه سيتم استكمال التوزيع بكميات أخرى لقرى المحافظة.

وبعث محافظ القليوبية رسالة طمأنة للمواطنين أكد فيها توافر كافة السلع الأساسية والاستراتيجية ومستمرون فى ضخ  المزيد من الكميات الإضافية من السلع بالمنافذ والأسواق لسد متطلبات الأهالي خاصة مع حلول شهر رمضان.

ومن جانبه ثمن محافظ القليوبية الدور الحيوي والرائد لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مؤكدًا استمرار التنسيق الكامل مع الجهاز لزيادة عدد المنافذ المتنقلة لتغطية كافة أرجاء المحافظة لإتاحة جميع أنواع السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين.

تسلم 72 طن سكر

IMG-20240320-WA0003
IMG-20240320-WA0003
IMG-20240320-WA0000
IMG-20240320-WA0000
IMG-20240320-WA0002
IMG-20240320-WA0002
IMG-20240320-WA0001
IMG-20240320-WA0001
القليوبية توفير حياة كريمة توفير كافة السلع الأساسية جهاز مشروعات الخدمة الوطنية عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية