التضامن الاجتماعي تكشف تفاصيل إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة

قالت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، إن صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة يستهدف هذه الفئة من خلال وضع تعريف محدد لها، حيث يقدم إعانة وتأمينا في حالة حدوث أزمات أو كوارث اقتصادية مثلما حدث في فترة جائحة كورونا.

وأضافت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن قانون إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة تم الانتهاء منه العام الماضي وإرساله لمجلس الوزراء لمراجعته من خلال لجنة مختصة ومن ثم إرساله للبرلمان.

وأضافت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، أنه سيتم العمل وفق تقديرات جهاز التعبئة والعامة والإحصاء ووزارة المالية والصحة والعمل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.