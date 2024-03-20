نشاط ملحوظ بموانئ البحر الأحمر.. تداول 16 ألف طن و1090 شاحنة

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن حركة نشطة بموانئها، حيث بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 9 سفن، تم خلالها تداول 16 ألف طن من البضائع العامة المتنوعة، و1090 شاحنة، و85 سيارة.
تفاصيل الحركة:
- الواردات: 5500 طن بضائع، 584 شاحنة، 80 سيارة.
- الصادرات: 10500 طن بضائع، 506 شاحنة، 5 سيارات.
ميناء سفاجا:
- السفن القادمة: امل، بوسيدون اكسبريس.
- السفن المغادرة: دليلة، الحرية 1.
- السفن التي تم استقبالها أمس: الحرية 2، دليلة.
- السفن التي غادرت أمس: امل، بوسيدون اكسبريس.
- حركة البضائع: 2050 طن بضائع، 325 شاحنة.
ميناء نويبع:
- السفن المتواجدة: اور، كوين نفرتيتي، سينا.
- نوع الرحلات: رحلات مكوكية (وصول وسفر).
- حركة الركاب: 1690 راكب.
وتعكس هذه الأرقام النشاط الملحوظ الذي تشهده موانئ البحر الأحمر، مما يؤكد على أهمية هذه الموانئ كمركز تجاري رئيسي في المنطقة.