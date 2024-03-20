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الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

نشاط ملحوظ بموانئ البحر الأحمر.. تداول 16 ألف طن و1090 شاحنة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن حركة نشطة بموانئها، حيث بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 9 سفن، تم خلالها تداول 16 ألف طن من البضائع العامة المتنوعة، و1090 شاحنة، و85 سيارة.

تفاصيل الحركة:

  • الواردات: 5500 طن بضائع، 584 شاحنة، 80 سيارة.
  • الصادرات: 10500 طن بضائع، 506 شاحنة، 5 سيارات.

ميناء سفاجا:

  • السفن القادمة: امل، بوسيدون اكسبريس.
  • السفن المغادرة: دليلة، الحرية 1.
  • السفن التي تم استقبالها أمس: الحرية 2، دليلة.
  • السفن التي غادرت أمس: امل، بوسيدون اكسبريس.
  • حركة البضائع: 2050 طن بضائع، 325 شاحنة.

ميناء نويبع:

  • السفن المتواجدة: اور، كوين نفرتيتي، سينا.
  • نوع الرحلات: رحلات مكوكية (وصول وسفر).
  • حركة الركاب: 1690 راكب.

وتعكس هذه الأرقام النشاط الملحوظ الذي تشهده موانئ البحر الأحمر، مما يؤكد على أهمية هذه الموانئ كمركز تجاري رئيسي في المنطقة.
 

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بضائع عامة ومتنوعة هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الصادرات ميناء سفاجا