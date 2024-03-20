ترامب يكشف أبعاد تهديده لدول في حلف شمال الأطلسي

قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب إن تهديداته الأخيرة لحلف شمال الأطلسي كانت في المقام الأول "شكلا من أشكال التفاوض" مع دول التكتل، وذلك مقابلة بُثّت الثلاثاء.

وأثار الرئيس الأمريكي السابق، حالة من الذعر في أوروبا عندما هدّد في فبراير بأنه لن يضمن بعد الآن حماية دول حلف شمال الأطلسي من روسيا إذا لم تفِ بالتزاماتها المالية.

وقوبلت هذه التصريحات بانتقادات شديدة وجّهها العديد من القادة الأوروبيين ومنافسه الديموقراطي الرئيس جو بايدن.

وقال ترامب في حديث أجراه معه السياسي اليميني المتطرّف ومؤسس حزب إصلاح المملكة المتحدة نايجل فاراج، "إنه شكل من أشكال التفاوض".

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق في حديثه لمحطة "جي بي نيوز" الإخبارية البريطانية "على الولايات المتحدة أن تسدّد حصّتها، وليس حصة الجميع". إلى ذلك تفاخر ترامب بأنه أعاد تعويم خزائن حلف شمال الأطلسي بتصريحاته.

وقال "لقد باشروا الدفع بسبب تلك التعليقات التي سمعتموها قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع"، دون إعطاء أي أمثلة.

ويوجّه ترامب الذي سيتنافس مع بايدن في انتخابات نوفمبر الرئاسية، بانتظام انتقادات لأعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم وفائهم بالتزامات على صعيد الإنفاق العسكري.