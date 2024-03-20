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الأربعاء 20 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

بوتين يدعو للتعاون بين "الاتحاد الاقتصادي الأوراسي" و"البريكس"

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى ضم اقتصاديات "الاتحاد الاقتصادي الأوراسي" للتعاون مع مجموعة "البريكس".

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن بوتين قوله، خلال لقائه مع رئيس مجلس إدارة اللجنة الاقتصادية الأوراسية بخيتجان ساجينتاييف في موسكو، الثلاثاء، إن "روسيا تترأس مجموعة البريكس هذا العام، ودولنا الأخرى في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ليست أطرافا في هذه الرابطة، لكن الفرص كبيرة"، موضحا أنه يشير إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية.

وطلب بوتين من ساجينتاييف العمل على ضم اقتصادات الدول الأخرى المشاركة في العمل المشترك مع دول البريكس".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي البريكس