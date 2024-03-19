زعماء الكونجرس يتوصلون لاتفاق يحسم موقفهم من إغلاق الحكومة

أعلن زعماء الكونجرس الأمريكي بشكل رسمي، اليوم الثلاثاء، عن توصلهم إلى اتفاق لتمويل الحكومة الفيدرالية خلال السنة المالية الحالية، وذلك بهدف تجنب حدوث إغلاق حكومي محتمل.

وفي بيان صادر عن رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، ونقلته قناة "الحرة" الأمريكية، عبر عن أمله في أن يتم إتاحة نص التشريع "في أقرب وقت ممكن"، وهو ما يُعتبر خطوة رئيسية ومتوقعة قبل التصويت عليه من قبل كلا المجلسين.

وأضاف جونسون أن لجنتي مجلسي النواب والشيوخ قد بدأتا في صياغة نص مشروع القانون، بهدف تجهيزه للنظر من قبل كلا المجلسين بكامل هيئتهما في أقرب وقت ممكن.

ومن جهتهما، أصدر زعيما مجلس الشيوخ الديمقراطي تشاك شومر والجمهوري ميتش ماكونيل بيانات رسمية بشأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه. وفي تعبيرهما عن الترحيب بهذا الاتفاق، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان خاص عن سعادته بخبر الاتفاق.

وفي بيانه، أشار بايدن إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق مع قادة الكونجرس حول مسار تمويل الحكومة للعام بأكمله. وأضاف أن مجلسي النواب والشيوخ يعملان حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على حزمة التمويل، التي سيتم طرحها على البرلمان بسرعة. وأكد أنه بمجرد وصول الحزمة إلى مكتبه، سيقوم بتوقيعها على الفور.