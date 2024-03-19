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الثلاثاء 19 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

ناهد السباعي ترد على منتقدي فيديوهات الرقص على السوشيال ميديا

الفنانة ناهد السباعي
الفنانة ناهد السباعي
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ردت الفنانة ناهد السباعي، على تعرضها من قبل البعض لانتقادات بسبب فيديوهات الرقص على السوشيال، موضحة أنها تمارس الرقص على أنه رياضة.

وأشارت "السباعي"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنها تمارس وتعتقد بالرقص على أنه رياضة، متابعة: "مش بلبس كعب وطلع أعمل شو".

وأوضحت أنها تقوم بحركات صعبة جدًا وتحب الرياضة بشكل كبير، مشددة على أنها بعد استيقاظها صباح كل يوم تمارس الرياضة، وتتمرن اليوجا وهوب، وهو جزء كبير من شغلها.

وتابعت: "فيديوهات الرقص اللي بنزلها على السوشيال ميديا مش بقصد منها حاجة".

الفنانه ناهد السباعى الرقص الاعلامية اسما ابراهيم