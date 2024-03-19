وزير الزراعة يناشد المستثمرين الاهتمام بالتصنيع الزراعي لتحقيق قيمة مضافة وزيادة الصادرات

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رسالة إلى المستثمرين والمصدرين الزراعيين والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية للاستفادة من الجهود التي تبذلها الوزارة في فتح أسواق جديدة والابتعاد عن الممارسات الخاطئة والامتثال للممارسات الجيدة حفاظا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية.

وجاء ذلك خلال احتفالية جمعية تنمية وتطوير الصادرات الزراعية (هيا)، اليوم الثلاثاء.

كما ناشدهم الاهتمام بالتصنيع، وذلك في إطار خطة الدولة التوسع في التصنيع الزراعي لتحقيق قيمة مضافة وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل وتقليل الفاقد والهدر.