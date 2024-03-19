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الثلاثاء 19 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

اقتحام المسجد الأقصى
اقتحام المسجد الأقصى
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اقتحم 54 مستوطنًا إسرائيليًا، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال التي فرضت قيودا على دخول الفلسطينيين إليه.
وأفاد شهود عيان، باقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية. 
وتفرض قوات الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، في إطار الحصار المفروض عليه منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي. 
ولم يكتفِ وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير بمنع المصلين من الضفة الغربية بالصلاة في الأقصى المبارك، وإصدار مئات قرارات الإبعاد عنه طيلة شهر رمضان الكريم، بل عاد من جديد مطالبا السماح للمستوطنين باقتحامه في العشر الأواخر من رمضان. 

باحات الأقصى الاحتلال الإسرائيلي