التحريات تكشف أسباب حريق شقة سكنية في شبرا الخيمة

كشفت التحريات الأولية في واقعة حريق شقة سكنية بالطابق الخامس في أحد العقارات بمنطقة بيجام بمدينة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، أن الحريق نتيجة ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وطلبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

فيما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي إخطاراً من المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الخامس في أحد العقارات بمنطقة بيجام.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية ودفعت بسيارتي إطفاء مدعومة بسيارات الإسعاف، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية جرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة دون خسائر بشرية.