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الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

اليوم.. مجلس النواب يناقش مشروعات قوانين للتنقيب عن البترول

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يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلسة عامة اليوم، ليستأنف بها نشاطاته، من خلال مناقشة عدد من مشروعات القوانين المدرجة على جدل أعمال الجلسة العامة.

إذ يناقش المجلس مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي جي دلتا ليمتد وشركة بي آي سي إل (إيجيبت) كوربوريشن ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008 والقانون رقم 166 لسنة 2018، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط.

مجلس النواب المستشار حنفي جبالي مشروعات قوانين للتنقيب عن البترول قوانين