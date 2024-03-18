نائب محافظ البحيرة تتفقد محطة معالجة صرف صحي المعدية بإدكو

شهدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اليوم الإثنين، إجتماعًا بشأن موقف محطة معالجة صرف صحي المعدية بإدكو.

جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب أحمد الإسناوى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للبحيرات، واللواء يوسف شباط، المشرف على المنطقة الغربية للثروة السمكية، والمهندس هشام بربر، مدير فرع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، والمهندس على دومة، مدير عام فرع جهاز شئون البيئة بالبحيرة ومسئولى الصرف والشبكات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى وممثلى عن جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية والإدارة العامة للبحوث بالجهاز التنفيذي للصرف الصحي ومدير بحيرة إدكو ورئيس قرية المعدية والشركة المنفذة للمحطة وممثل عن أهالي قرية المعدية.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، على ضرورة تشغيل المحطة لخدمة الأهالي وحماية بحيرة إدكو من التلوث، مشيرة إلي إستعداد المحافظة تقديم كافة أشكال الدعم التي من شأنها الدفع فى مسار تشغيل المحطة بالشكل الأمثل الذي يحقق المستهدف منها مع الحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية التي تزخر بها بحيرة إدكو.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد الإسناوى، على ضرورة البدء فى وضع آلية لتنفيذ المقترح الذي تم الموافقة عليه من جهاز حماية البحيرات من خلال المعاينة على الطبيعة وتحديد المسافة المطلوبة من خلال الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى حتى يتم الإنتهاء من تشغيل المحطة، مشيراً إلى أهمية تضافر كافة الجهود من الجهات المختصة للوصول إلى هذا الهدف.

وخلال الاجتماع عرض موقف محطة معالجة الصرف الصحي بالمعدية والتي تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بها فى عام 2017 وهي عبارة عن محطة رفع وشبكات انحدار بطول 22 كم / ط وخط طرد بطول 1.2 كم / ط بطاقة 3000 م3 / يوم، بتكلفة إجمالية تجاوزت 90 مليون جنيه.