إخلاء سبيل مطرب يمني بعد اتهام فتاة له باغتصابها في أكتوبر

أنهي مطرب يمني شهير إجراءات خروجه من قسم شرطة أول أكتوبر بعد اتهام فتاة له بالتعدي عليها جنسيا واغتصابها وفض غشاء بكارتها.

تلقي المقدم محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من "ولاء" فتاة عشرينية، تتهم فيه مطرب يمني شهير يدعي "ص ن" 30 سنة بفض غشاء بكارتها داخل شقته بدائرة القسم.

وبإستدعاء المطرب أنكر فض غشاء بكارتها وأنه تعرف على الفتاة عبر تطبيق "سناب شات" وحضرت إلي شقته وقاما بممارسة الرذيلة دون فض غشاء بكارتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات والتي أمرت بإخلاء سبيل المطرب ولا تزال التحقيقات مستمرة.