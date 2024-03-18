وقفة في النرويج دعمًا لفلسطين وتنديدًا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي

شهدت العاصمة النرويجية، اليوم الاثنين، وقفة منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والإبادة التي ينتهجها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الوقفة رفعت شعار "أوقفوا الإبادة الجماعية" التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني السابع من أكتوبر الماضي، والتي حصدت أكثر من 31 ألف شهيد، إلى جانب عشرات الآلاف من المصابين.

وأشارت "وفا" إلى أن الوقفة أقيمت في ساحة العمال، من قبل لجنة فلسطين في النرويج، ومشاركة المئات من المتضامنين النرويجيين إلى جانب أبناء جاليتنا الفلسطينية والجاليات العربية والمسلمة، الذين هتفوا "فلسطين حرة"، و"أوقفوا حرب الإبادة الجماعية"، كما رفعت الأعلام الفلسطينية واللافتات التي تدعم الشعب الفلسطيني وتدعوا لوقف الإبادة الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وخصوصًا في قطاع غزة.