الأنبا توماس عدلي يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط

استقبل الأنبا توماس عدلي، مطران أبرشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتور ميشال عبس، الأمين العام المساعد للمجلس القس الدكتور رفعت فكري، منسقة التواصل في العلاقات الكنسية الإعلامية ليا عادل معماري في مقر المطرانية - القاهرة.

بداية، تحدث الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتور ميشال عبس عن أهداف زيارته إلى مصر، واضعاً بكل ما يقوم به المجلس على مختلف الأصعد كنسياً، اجتماعياً، وانسانياً.

كما أطلعه على نشاطات السنة الخمسين لتأسيس المجلس لا سيما النشاط الذي سيتم التحضير له في مصر، إضافة إلى إعادة تفعيل عمل مكتب المجلس.

بدوره، رحب بكل الأفكار والتطلعات التي قدمها الدكتور ميشال عبس لما لها من أهمية كبيرة على الصعيدين الكنسي والاجتماعي، وأشار إلى أن المجلس يشهد لمرحلة من الازدهار والنمو الفكري الإنساني والاجتماعي وهذا الأمر يعتبر خطوة متقدمة.

وفيما يتعلق بنشاط السنة الخمسين لتأسيس المجلس أوضح ان هذا العمل مهم جدا وجيد ان يأتي بالتزامن مع دخول العائلة المقدسة إلى مصر، مبدياً استعداده ومساندته في إنجاح هذا النشاط.