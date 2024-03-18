سول: بيونج يانج أرسلت شحنة كبيرة من المعدات العسكرية إلى روسيا

أعلنت كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية قد شحنت نحو 7 آلاف حاوية ممتلئة بالذخائر والمعدات العسكرية إلى روسيا منذ العام الماضي، وفقًا لتصريحات وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون سيك، التي أوردتها شبكة "سكاي نيوز" الناطقة بالإنجليزية اليوم الاثنين.

وأكد الوزير أن كوريا الشمالية قد بدأت في الاعتماد على وسائل النقل البري لنقل الأسلحة عبر الحدود بدلًا من السفن، حيث تسلمت بالفعل نحو 9 آلاف حاوية من المساعدات مقابل الدعم العسكري.

يأتي هذا الإعلان بعد ساعات من إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية قصيرة المدى إلى المياه الإقليمية الشرقية لكوريا الجنوبية، وهو ما يزيد من التوتر في المنطقة.

كانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قد اتهمتا كوريا الشمالية في وقت سابق بتوجيه قذائف ومساعدات عسكرية إلى روسيا خلال نزاعها مع أوكرانيا، على الرغم من نفي موسكو وبيونج يانج لهذه الادعاءات.

