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الإثنين 18 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ الإسكندرية: تعظيم الموارد الإعلانية ليس على حساب الشكل الحضاري

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
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أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن حزمة جديدة من الضوابط المنظمة للمواقع الإعلانية لتعظيم موارد المحافظة والقضاء على العشوائية البصرية وذلك خلال اجتماعه مع ممثلي كبرى شركات الإعلانات بالإسكندرية وبحضور اللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة وكافة الأجهزة المعنية.

وأكد محافظ الإسكندرية على أن تعظيم موارد المحافظة من حصيلة الإعلانات لن يتم على حساب ضياع الشكل الحضاري، واحتلال الشوارع والأرصفة بالمحافظة، مشددًا على أن المواقع الإعلانية يجب أن تظهر بشكل حضاري يليق بمحافظة الإسكندرية ووفقًا للهوية البصرية لعروس البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف أنه لا يوجد أحد فوق القانون فيما يتعلق بإزالة كافة الإعلانات المخالفة أو المنتهية ترخيصها وذلك حفاظًا على المال العام.

وأوضح حرص المحافظة على الاستفادة من جميع أصول المحافظة ودراسة أفضل الحلول لاستثمارها بما يساهم في تنمية الموارد الذاتية تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مشيرًا إلى أن المحافظة ستقوم الفترة القادمة بطرح عدد من مواقع الإعلانات المميزة على مستوى المحافظة وفق الضوابط الجديدة.

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