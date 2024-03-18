ساندت زوجها مريض السرطان.. قصة كفاح الأم المثالية بالبحر الاحمر

حصلت ابتسام حمدي -حمد عبد العزيز، الحالة الاجتماعية، أرملة منذ 12 عام. علة لقب ال-م المثالية للعام الجاري 2014، وذلك على مستوى محافظة البحر الأحمر، وتبلغ ابتسام، 55 سنة، حاصلة على مؤهل متوسط، دبلوم زراعة، ولا تعمل تتفرغ لتربية ابنائها فقط.

وقالت الأم المثالية بالبحر الاحمر، إنها تزوجت في عام 1986 وكان زوجها يعمل موظف حكومي وكان دخلهم بسيط جداً.

وأضافت إنها عاشت مع اخرتها حياة مستقرة وسعيدة وانجبت طفلين الأولى، حيث أجرى الزوج العديد من العمليات الجراحية وعانى كثيراً بعد نقل دم ملوث أثناء العملية، ثم أنجبت طفلتيها الثالثة والرابعة وأصبح لديها 4 أبناء قامت برعايتهم وتربيتهم.

وأكدت الأم المثاليةـ أنها ساندت الزوج أثناء مرضه بسرطان الكبد وعمل علاج الاشعاع الكيماوي بالإضافة إلى رعاية أبنائها ولم تقصر تجاه الزوج والأبناء في تلبية الاحتياجات، وكانت تعمل الأم ببعض الحرف اليدوية والمهنية وذلك لمواجهة تكاليف العلاج والنفقات التعليمية للأبناء حتى يتفوقوا دراسيا.

وكانت الأم داعمة للأبناء وتحسهم دائما على التفوق والنجاح والالتزام بالقيم الدينية الجميلة، وتوفى زوجها عام 2012 وترك معاش بسيط للأسرة استطاعت الام ان تصمد حتى تقف بجانب أبنائها في التعليم حتى تفوقوا وحصلوا على اعلى الشهادات الابن الأول حصل علي بكالوريوس هندسة فنية عسكريه ويعمل مقدم بالقوات المسلحة، الابنة الثانية حصلت على بكالوريوس صيدلة وتعمل طبيبة، والابنة الثالثة بكالوريوس طب وتعمل طبيبة، والابنة الرابعة بكالوريوس صيدلة، وقامت الام بتزويج الابناء بعد تخرجهم وبذلك ادت الام رسالتها مع ابنائها.