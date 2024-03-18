«يحيي شاهين».. سي السيد الفن والواقع

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان القدير يحيي شاهين، والذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم ١٨ مارس عام ١٩٩٤، عن عمر يناهز الـ٧٦ عاما.

يعد الفنان يحيي شاهين أحد أهم أقطاب الفن المصرى على مدار تاريخه الفني، قدم العديد من الأعمال الفنية الهامة والخالدة فى وجدان قلوب وعقول الجماهير، واستطاع أن يوصل بفنه العديد من الرسائل المجتمعية التى أسهمت فى تشكيل وجدان وهوية المجتمع، وإليكم فى السطور التالية محطات فى حياة الراحل يحيى شاهين..

البداية الفنية

بدأ الفنان يحيي شاهين شغفه بالفن مبكراً، وكان نشاطه أثناء الدراسة هو المسرح المدرسي، والذى ترأس فرقته لعدة سنوات، وبعد أن تخرج من الجامعة عاد إلى حلمه وإلتحق بفرق المسرح، إلى أن جاءت الفرصة الحقيقية بعرض كوكب الشرق "أم كلثوم" حيث قام بمشاركتها في فيلم "سلامة"، ومن هنا بدأت الإنطلاقة السينمائية الحقيقية، وظل يحيي شاهين فى كل لقاءاته التلفزيونية يذكر أن السيدة أم كلثوم صاحبة الفضل عليه.

سي السيد "فى الواقع والشاشة"

يعد أحد أهم وأشهر أدوار الفنان الراحل يحيي شاهين هو الملحمة الفنية فيلم "بين القصرين" للكاتب الكبير نجيب محفوظ، وقدم من خلال العمل شخصية السيد أحمد عبد الجواد "سي السيد" والذى يقدم من خلاله الشخصية الصارمة داخل بيته ومع أفراد أسرته.

ولم يكن الراحل يحيي شاهين بشخصية "سي السيد" على الشاشة فقط، وإنما كان فى الواقع أيضاً يملك بعض سمات الشخصية، حيث أكد فى لقاء تلفزيونى أنه يرفض عمل إبنته الوحيده داليا بالفن لأنه شخصية محافظة ولا يقبل عملها بالمجال الفني، إلي جانب أنه يري أن هناك العديد من عادات شخصية سي السيد موجوده بالمجتمع وتقبيل يد الأب ووقوف الأبناء وقت دخوله عليهم كلها منطقية.

رمضان ليس للعمل ولكن للعبادة والعائلة

كشف الفنان الراحل يحيي شاهين أنه لا يحب العمل خلال شهر رمضان، وأن الشهر الكريم مخصص للعبادة والتقرب إلى الله، والزيارات العائلية فقط والتفرغ للجلوس مع الأسرة.

وتابع فى لقاء تلفزيونى له أن العمل خلال شهر رمضان يكون فى أضيق الحدود، وإذا كان مضطراً لذلك، ولكن جميع صناع الفن يعلمون أنه لا يحب العمل طوال فترة شهر رمضان.

الأبوة فى حياة يحيي شاهين

أكد الفنان الراحل يحيى شاهين، أنه بميلاد إبنته داليا فى سن كبير له، اعتبر أن الله منحه كل شيء من فضله، وأكد أن إحساس الأبوة كان طوال الوقت مع الفنانين الشباب آنذاك مثل حسين فهمى، وكانت شهرته وسط شباب الفن "بابا يحيي".

أبرز أعماله الفنية

قدم الفنان يحيي شاهين العديد من الأعمال الفنية بين السينما والتلفزيون، وأبرز تلك الأعمال على مستوى السينما فيلم "سلامة، المظاهر، بين القصرين، جعلوني مجرماً، كهرمان، سمراء النيل، تفاحة آدم، شيئ من العذاب، قصر الشوق، السكرية، كل هذا الحب"، وعلى مستوى الدراما قدم مسلسل وفاء بلا نهاية، الطاحونة، الأيام، أحببتها ولكن، الأب العادل، الأزهر الشريف، عمرو بن العاص.