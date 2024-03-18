إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام بيع محفظة من العلامات التجارية لصالح عبدالله العثيم للأزياء

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية في صفقة دمج واستحواذ لصالح شركة سينومي ريتيل ، الشركة الرائدة في مجال تجارة التجزئة بالمملكة العربية السعودية، والتي تتضمن بيع محفظة مختارة من العلامات التجارية التابعة لشركة سينومي ريتيل في مجال الأزياء وذلك لشركة عبدالله العثيم للأزياء ، المملوكة بالكامل لشركة عبدالله العثيم للاستثمار .

وبموجب هذه الصفقة، قامت شركة سينومي ريتيل في ديسمبر عام 2023 بتوقيع اتفاقية بيع أسهم مع شركة عبدالله العثيم للأزياء للاستحواذ على حصة 100% من أسهم شركتها التابعة الزي المبتكر التجارية والتي تمتلك حق امتياز 16 علامة تجارية، حيث قامت الشركة بإتمام هذه الصفقة في فبراير من العام الجاري بعد الحصول على الموافقات اللازمة واستيفاء الشروط التجارية التنظيمية المتفق عليها.

التوسع في المملكة العربية السعودية

وفي هذا السياق أعرب عبدالله سلسلة، مدير في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، إحدى شركات إي اف چي القابضة، عن اعتزازه بالدور المحوري الذي لعبته الشركة في إتمام هذه الصفقة، وهي الثانية من نوعها التي تقوم بها إي اف چي هيرميس في مجال التجزئة بالمملكة العربية السعودية منذ بداية العام. وأشار سلسلة إلى أن هذه الصفقة تأتي في إطار الأهداف الاستراتيجية للشركة والتي تركز على التوسع في المملكة العربية السعودية، وذلك إلى جانب التأكيد على التزامها باستعراض المقومات الهائلة التي تنبض بها مختلف القطاعات الاقتصادية في السوق السعودي.

يُذكر أن هذه الصفقة تعد أحد أبرز الإنجازات التي حققتها شركة سينومي ريتيل على صعيد برنامج التحول الذي تتبناه الشركة، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى التركيز على كبرى العلامات التجارية الرائدة في مجالات الأزياء والإلكترونيات والأغذية والمشروبات.

وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور مستشار الصفقة للطرف البائع، شركة سينومي ريتيل ، وقامت شركة Clyde & Co. بدور المستشار القانوني. ومن ناحية أخرى، قامت شركة Latham & Watkins بدور المستشار القانوني لصاح شركة عبدالله العثيم .