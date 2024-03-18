ندى ثابت: عقد القمة المصرية الأوروبية في مصر يؤكد دورها الريادي والمحوري عربيا ودوليا

أكدت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أهمية انعقاد القمة المصرية الأوروبية بالقاهرة بقصر الاتحادية، بمشاركة كل من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا.

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن القمة المصرية الأوروبية جاءت في توقيت هام للغاية، تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والانتهاكات الصارخة وعمليات التجويع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، موضحة أنها فرصة سانحة لوضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته، وتجديد الحديث على ضرورة وقف إطلاق النار وحماية أرواح المدنيين العزل الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية.

ونوهت عضو مجلس النواب، عن قوة العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي، والتي شهدت مرحلة ازدهار جديدة خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن القضايا التي تناولتها القمة المصرية الأوروبية هدفها الرئيسي ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، وتحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين.

وتابعت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت: "إن عقد القمة المصرية الأوروبية في مصر يؤكد ثقل ومكانة الدولة المصرية، ويبرز دورها الريادي والمحوري عربيا ودوليا".