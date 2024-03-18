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الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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في حالة سقوط أمطار.. اتبع هذه الخطوات في التعامل مع مهمات الكهرباء

ارشيفيه
ارشيفيه
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يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، على نشر الوعي بين مستهلكي مرفق الكهرباء، وهذه بعض النصائح الإرشادية في التعامل مع مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار:

١- الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة - اكشاك – كابلات).

٢-إذا لاحظت وجود اسلاك كهربائية مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.

٣-الاتصال سريعا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الاسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

٤- إبلاغ الحي أو الوحدة المحلية بأي مشاكل تخص أعمدة الإنارة.

٥-الابتعاد عن ملامسة الاجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتلة.

٦-يجب توعية الاطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء اثناء سقوط الامطار.

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مهمات الكهرباء سقوط الامطار