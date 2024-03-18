في حالة سقوط أمطار.. اتبع هذه الخطوات في التعامل مع مهمات الكهرباء

يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، على نشر الوعي بين مستهلكي مرفق الكهرباء، وهذه بعض النصائح الإرشادية في التعامل مع مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار:

١- الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة - اكشاك – كابلات).

٢-إذا لاحظت وجود اسلاك كهربائية مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.

٣-الاتصال سريعا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الاسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

٤- إبلاغ الحي أو الوحدة المحلية بأي مشاكل تخص أعمدة الإنارة.

٥-الابتعاد عن ملامسة الاجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتلة.

٦-يجب توعية الاطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء اثناء سقوط الامطار.