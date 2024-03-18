بالصور.. جولة مسائية لنائب محافظ الجيزة بشوارع قرية بشتيل

الإثنين 18/مارس/2024 - 02:15 ص

قام إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن بجولة مسائية لتفقد شوارع قرية بشتيل للاطمئنان على المستوى العام للنظافة ورفع الإشغالات، وجاء ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

حيث بدأت جولة نائب المحافظ بتفقد شوارع محمد مبروك ومسجد الرحمن والوحدة ومجمع المدارس والأربعين والمسابك بقرية بشتيل بمركز أوسيم سيرا على الأقدام لمتابعة حالة النظافة والأشغالات مشددا علي ضرورة رفع القمامة أولا بأول والالتزام بالمواعيد المحددة لذلك للأرتقاء بالمنظومة وللحفاظ علي البيئة والصحة العامة للمواطنين.



كما تفقد النائب مقر الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لقرية بشتيل لمتابعة أعمال الحملة والمعدات والسيارات بها وحالة كل منها للوقوف علي الوضع الحالي للمعدات والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة وذلك لترشيد الأنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الاستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة المعدات

و التقى نائب المحافظ بعدد كبير من مواطني القرية لبحث مطالبهم وشكواهم مؤكدا أن الشكاوي سيتم فحصها فورا والمقترحات سيتم دراستها والاستفادة منها ورافق نائب المحافظ فرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم.