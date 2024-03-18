"الصحة الفلسطينية": نشوب حريق عند بوابة مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن نشوب حريق عند بوابة مجمع الشفاء الطبي، ووجود حالات اختناق بين النساء والأطفال النازحين داخل المجمع الطبي.

وقالت الصحة الفلسطينية، أنها تحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية حياة الطواقم الطبية والمرضى والنازحين داخل مجمع الشفاء الطبي.

وأوضح الإعلام الحكومي في مدينة غزة، أن اقتحام الاحتلال لمجمع الشفاء بالدبابات والمسيرات وإطلاق النار بداخله جريمة تؤكد النية المبيتة للقضاء على القطاع الصحي الفلسطيني، لتهديد حياة الآلاف من المتواجدين داخله ويعد ذلك جريمة حرب.

واستهدف الاحتلال مجمع الشفاء الطبي منذ قليل، وسقط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء الاستهداف، كما نزح عدد كبير من الأهالي من داخل مجمع الشفاء الطبي تزامنًا مع توغل آليات الاحتلال وإطلاق النار والقذائف بمحيط المجمع.