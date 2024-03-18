شباب المقاولون يواصل انتصاراته بالفوز على سيراميكا كليوباترا



واصل فريق المقاولون العرب مواليد 2003 انتصاراته بالفوز على فريق سيراميكا كليوباترا بركلات الترجيح، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما أحرز هدف المباراة محمد سعيد وبموجب نظام بطولات الجمهورية الجديد، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح عندما ينتهي الوقت الأصلي بالتعادل، ويحصل الفريق الفائز بركلات الترجيح على نقطة إضافية، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملاعب المقاولون العرب، جاءت المباراة ضمن منافسات بطولة دوري الجمهورية للموسم الرياضي 2023 /2024.



يقود الفريق المدير الفني عبد العزيز مصطفي (زيزو) وسعد عبد الباقي مدرب وتونسي سيد مدرب حراس المرمى ونادر نشأت مخطط أحمال وسعيد صابر إداري الفريق وأحمد سيد أخصائي إصابات الملاعب.