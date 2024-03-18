الجيش الأردني: سلاح الطيران حلق فوق الحدود الشمالية استجابة لإنذار من أجهزة الرادار

أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الإثنين، أن الجيش الأردني نشر بيانًا أوضح من خلاله أن سلاح الطيران الأردني حلق فوق الحدود الشمالية استجابة لإنذار من أجهزة الرادار.

كما أضاف من خلال البيان، أن سلاح الطيران تأكد من سلامة الأجواء الأردنية وعدم وجود أي تهديد للأراضي الأردنية.

ومنذ قليل ، قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية ، أن ما تم سماعه من أصوات طيران فوق مناطق شمال الأردن يعود لطائرات من سلاح الجو الملكي الأردني .

ويوم الثلاثاء الماضي، أفادت وسائل إعلام أردنية، أن القوات المسلحة الأردنية والأمن العام، يتابعون التحقيق في العثور على أجزاء من طائرة مسيرة بمحافظة إربد شمال الأردن.

وأوضح الأمن العام الأردني، أن حطام المسيرة تم العثور عليه في منطقة خالية ولم ينتج عنها أي أضرار.