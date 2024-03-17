لجنة من الإدارة الهندسية بالعمرانية تعاين موقع حريق استوديو الأهرام

أجرت رئاسة حى العمرانية اليوم الأحد معاينة لموقع حريق استوديو الأهرام؛ وذلك بتواجد محمد نور السكرتير المساعد لمحافظة الجيزة واللواء أحمد جلال الطنطاوي رئيس حي العمرانية ولجنة من الإدارة الهندسية والتنظيم.

جاء ذلك بناء علي تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد توجه ظهر أمس إلى موقع الحريق الذي نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم في في استديو الأهرام بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة؛ لمتابعة جهود السيطرة على الحريق، والوقوف على حجم الخسائر، والعمل على سرعة صرف التعويضات.



