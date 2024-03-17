الأرصاد: غدًا طقس مائل للبرودة نهارًا بارد ليلًا على أغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 13

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الاثنين طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد مائل للدفء على جنوب سيناء.. بينما يسود بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية فرصة لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية منها وإلى مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 13

العاصمة الإدارية 22 12

6 أكتوبر 23 12

بنهــــا 22 13

دمنهور 22 13

وادي النطرون 23 12

كفر الشيخ 21 12

المنصورة 22 13

الزقازيق 23 13

شبين الكوم 22 12

طنطا 21 12

دمياط 20 14

بورسعيد 21 15

الإسماعيلية 23 12

السويس 23 12

العريش 21 14

رفح 21 9

رأس سدر 22 12

نخل 22 12

كاترين 20 7

الطور 20 15

طابا 21 14

شرم الشيخ 27 17

الإسكندرية 21 12

العلمين الجديدة 20 11

مطروح 18 10

السلوم 18 9

سيوة 22 9

رأس غارب 26 17

الغردقة 26 16

سفاجا 27 15

مرسى علم 26 16

شلاتين 29 18

حلايب 28 20

أبو رماد 28 18

رأس حدربة 28 18

الفيوم 22 12

بني سويف 22 13

المنيا 23 12

أسيوط 22 13

سوهاج 23 13

قنا 24 15

الأقصر 25 16

أسوان 23 16

الوادي الجديد 26 15

أبوسمبل 23 16

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 35 23

المدينة المنورة 33 18

الرياض 29 21

المنامة 27 23

أبوظبي 30 21

الدوحة 31 23

الكويت 31 22

دمشق 18 10

بيروت 19 15

عمان 16 8

القدس 16 9

غزة 19 15

بغداد 28 17

مسقط 30 25

صنعاء 28 12

الخرطوم 40 21

طرابلس 21 15

تونس 26 13

الجزائر 20 11

الرباط 25 12

نواكشوط 35 18

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 15 1

إسطنبول 16 6

إسلام آباد 28 12

نيودلهي 32 15

جاكرتا 31 25

بكين 17 5

كوالالمبور 37 25

طوكيو 12 5

أثينا 20 9

روما 17 9

باريس 17 8

مدريد 22 10

برلين 7 0

لندن 16 10

مونتريال 5 5-

موسكو 2 0

نيويورك 10 1-

واشنطن 11 1

أديس أبابا 28 13