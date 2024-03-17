السفير الروسي فى القاهرة لـ"البوابة نيوز": إقبال غير مسبوق على المشاركة الانتخابات الرئاسية

قال السفير الروسي لدى مصر جيورجي بوريسينكو ، إننا نشهد فى روسيا إقبال عالى وغير مسبوق على المشاركة الانتخابات الرئاسية الروسية من الساعات الأولي من صباح اليوم حيث تجاوزت نسبة المشاركة أكثر من 70 %.

وأضاف السفير الروسي ، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن المواطنين الروس فى مصر يمكنهم المشاركة فى الانتخابات الروسية فى ثلاث نقاط انتخابية محددة وهى السفارة الروسية فى القاهرة والقنصليتين الروسيتين فى الاسكندرية والغردقة كما هناك فرصة للمشاركة بالتصويت الإلكترونى.

وتشهد السفارة الروسية بالقاهرة ، اليوم الأحد، إجراء الانتخابات الرئاسية الروسية والتي يتنافس بها 4 مرشحين، وهم المرشح المستقل الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين، وليونيد سلوتسكي، مرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي، ونيكولا خاريتونوف، مرشح الحزب الشيوعي، وفلاديسلاف دافانكوف، مرشح حزب الناس الجدد.