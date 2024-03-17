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الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

25 مارس.. حفل إفطار لأسر الصحفيين المحبوسين

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تنظم لجنة الحريات بنقابة الصحفيين حفل إفطار لأسر الصحفيين المحبوسين يوم الإثنين 25 مارس فى مقر النقابة، ويتضمن حفل الإفطار تكريمًا للزملاء، الذين نالوا حريتهم مؤخرًا بعد أن قضوا شهورًا خلف القضبان.
ويعقب الإفطار جلسة مع الزملاء وأسرهم للاستماع لمطالبهم، وتلقى أية شكاوى تتعلق بأوضاع الصحفيين المحبوسين.
وتهنئ لجنة الحريات الزملاء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وبعودتهم لأسرهم، وتؤكد مطالبها السابقة والمتكررة بالإفراج عن الزملاء الصحفيين المحبوسين.

الصحفيين المحبوسيين حرية الصحافة