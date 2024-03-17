الدوري الإسباني.. يوسف النصيري يقود إشبيلية في مواجهة سيلتا فيجو

أعلن كيكي فلوريس المدير الفنى لفريق إشبيلية، تشكيل فريقه الذى بواجه به نظيره سيلتا فيغو، بعد قليل على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق إشبيلية كالتالى:

حراسة المرمى: أورجان نايلاند.

خط الدفاع: خيسوس نافاز، سيرجيو راموس، كيكي سالاس، ماركوس أكونيا.

خط الوسط: لوكاس أوكامبوس، نيمانيا غوديل، بوباكاري سوماري، أوليفيه توريس.

خط الهجوم: يوسف النصيري، إسحاق روميرو بيرنال.

ويحتل فريق أشبيلية المركز الـ 15 برصيد 28 نقطة، بينما يحتل فريق سيلتا فيجو المركز الـ 17 برصيد 24 نقطة.