ads
الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

بعد التأهل لنصف النهائى.. مانشستر سيتى يحقق رقما قياسيا فى الكأس

مانشستر سيتى
مانشستر سيتى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق فريق مانشستر سيتى رقماً قياسياً، بعد وصوله إلى دور نصف نهائى بطولة كأس الاتحاد الإنجليزى، على حساب نيوكاسل يونايتد.
وتأهل فريق مانشستر سيتي، إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه على نظيره نيوكاسل، بهدفين لهدف، ليكتب رقماً تاريخيا له فى بطولة الكأس.
وذكرت شبكة "أوبتا"، بهذا التأهل أصبح المان سيتي أول فريق على الإطلاق، يتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد في 6 مواسم متتالية.
ويسعى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق السيتى لقيادة فريقه للحفاظ على اللقب المتوج به على حساب مانشستر يونايتد.
 

مانشستر سيتى بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي نيوكاسل يونايتد شبكة أوبتا