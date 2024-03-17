بعد التأهل لنصف النهائى.. مانشستر سيتى يحقق رقما قياسيا فى الكأس

حقق فريق مانشستر سيتى رقماً قياسياً، بعد وصوله إلى دور نصف نهائى بطولة كأس الاتحاد الإنجليزى، على حساب نيوكاسل يونايتد.

وتأهل فريق مانشستر سيتي، إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه على نظيره نيوكاسل، بهدفين لهدف، ليكتب رقماً تاريخيا له فى بطولة الكأس.

وذكرت شبكة "أوبتا"، بهذا التأهل أصبح المان سيتي أول فريق على الإطلاق، يتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد في 6 مواسم متتالية.

ويسعى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق السيتى لقيادة فريقه للحفاظ على اللقب المتوج به على حساب مانشستر يونايتد.

