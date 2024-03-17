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الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حريق مجمع البنوك.. النيابة تتحفظ على كاميرات المراقبة وتناقش الشهود

الحريق
الحريق
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استمع فريق من رجال مباحث القاهرة، لأقوال العاملين وشهود العيان فى واقعة حريق مجمع البنوك بشارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس للوقوف على ملابساته.

وتحفظ رجال مباحث بالقاهرة على كاميرات المراقبة بمحيط حريق مجمع البنوك بشارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس تمهيدا لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة.

ودلت المعاينة الأولية على تضرر فروع بنكين وملهى ليلى دون وقوع إصابات أو وفيات.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من غرفة عمليات النجدة، مفاده نشوب حريق داخل مجمع البنوك بشارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، ومحاصرة النيران وإخمادها دون وقوع إصابات أو وفيات.

 

حريق مجمع البنوك التحفظ على كاميرات المراقبة مناقشة الشهود تضرر فروع بنكين وملهى ليلى