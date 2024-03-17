نائب بالشيوخ: النقل البحري حلقة وصل رئيسية بين الدول وشريان حيوي للتجارة

قال النائب عمر عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن النقل البحري يعد حلقة وصل رئيسية بين الدول وشريان حيوي للتجارة والاستثمار والصناعة.

وأوضح عكاشة، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير أسطول النقل التجارى البحرى المصرى وتحقيق الاستفادة القصوى منه ومن الموارد المتاحة بالموانئ المصرية، أن النقل البحري يُعدّ من أهم القطاعات الاقتصادية في العالم، حيث يُنقل أكثر من 80% من التجارة العالمية عبر البحار.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن مصر دورًا هامًا في النقل البحري نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز على قاطع قناة السويس، التي تُعدّ من أهم الممرات المائية في العالم.

وأكد النائب عمرو عكاشة، أن النقل البحري يسهم في دعم التجارة والاستثمار والصناعة من خلال تسهيل حركة الواردات والصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن توفير فرص العمل للشباب وتنمية الاقتصاد الوطني.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة التعاون مع الدول العربية والإقليمية لتطوير منظومة النقل البحري في المنطقة، علاوة على تشجيع الاستثمار في قطاع النقل البحري من خلال تقديم الحوافز والتشجيعات للمستثمرين.

ولفت النائب عمرو عكاشة، إلى أن تطوير قطاع النقل البحري يُعدّ مسؤولية وطنية تقع على عاتق جميع الجهات المعنية، مشددًا على ضرورة العمل الجاد لتحقيق التكامل بين مختلف أوجه النشاط البحري وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للنقل البحري.