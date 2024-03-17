مقتل وإصابة 7 أشخاص في إطلاق نار بالعاصمة واشنطن

قال مساعد الرئيس التنفيذي لقسم شرطة العاصمة جيفري كارول، إن إطلاقا للنار وقع، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، في واشنطن العاصمة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين.

وأضاف كارول- في مؤتمر صحفي من مكان الحادث- أن الضباط استجابوا لإطلاق للنار تم الإبلاغ عنه بالقرب من تقاطع شارع "7" وشارع "بي نورثويست" حوالي الساعة 3 صباحا بالتوقيت المحلي، بحسب وكالة أنباء (أسوشيتد برس).

وتابع: أن سبعة أشخاص أصيبوا بالرصاص في مكان واحد، وتم نقل المصابين- جميعهم بالغون- إلى مستشفيات المنطقة، ولم يتم بشكل فوري الكشف عن تفاصيل بشأن الضحايا.

وطلب كارول مساعدة الجمهور في جمع معلومات حول إطلاق النار.

وذكر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، نشرته شرطة العاصمة، أن الإدارة لديها وصف لمشتبه به يتحرك سيرا على الأقدام، لكن لم يكن هناك تقرير فوري عن اعتقاله.