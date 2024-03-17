"سلامة الغذاء" تشارك في وضع خطة المرحلة الثانية لتطوير المجازر

شاركت الهيئة القومية لسلامة الغذاء ،في وضع خطة المرحلة الثانية لتطوير المجازر بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

كما شاركت في معاينة واستلام مجزر شبين بمحافظة المنوفية، والذي تم تطويره طبقًا لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك في وجود اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

جاء ذلك في التقرير الأسبوعي للهيئة الـ 11 لعام 2024، الصادر اليوم عن الفترة من 9 – 15 مارس، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 5 مأموريات رقابية في محافظات الشرقية والقليوبية، وتم تسجيل 1 مصنع للمواد الملامسة للغذاء.

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 49 حملة تفتيشية موسعة على 290 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1 طن توابل، 500 عبوة زيت زيتون غير صالحة للاستهلاك الآدمي، 1000 عبوة كاتشب، 60 كجم برجر وبانيه منتهي الصلاحية، تحرير 20 محضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 40 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت.

كما تم تنفيذ 12 قرار نيابة، وإعدام 80 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية (مكسبات طعم، منتجات ألبان، عصائر، عطارة).

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 77 محضرًا، تنوعت مابين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية تقدر بـ 500 كجم (لحوم، دواجن، مخبوزات) وذلك ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها للاستخدام، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 33 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (السرو، راس البر، ميت أبو غالب، فاراسكور، دمياط، كفر سعد) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 92 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (زيوت، زبادي، جبن، جوافة، مخلل)، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم بشن حملات تفتيشية على عدد 50 منشأة غذائية بمدينة الفيوم، مركز الفيوم، مركز ابشواي ومركز يوسف الصديق، بعضها بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة وبعضها مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، وقد أسفرت الحملات عن إعدام 1060 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية، تحرير 8 محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص، 10 محاضر عدم وجود شهادات صحية، 18 محضر ضبط منتجات بعضها منتهي الصلاحية وأخرى يشتبه في مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، 12 محضر ذبح خارج المجازر، 7 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، وتم عرض جميع المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ اللازم، كما تم التحفظ على 3600 كجم مرتجعات مخللات بإحدى المنشآت الغذائية تمهيدًا لإعدامها تحت إشراف الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 20 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 79 منشأة غذائية، من بينهم 39 منشأة لبيع منتجات ياميش رمضان، وذلك بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم، كفر صقر، منيا القمح، فاقوس، أبو حماد، وغيرها من المراكز)، أسفرت عن إعدام 136 كجم منتجات غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (قمر الدين، تمر هندي، مرقة دجاج، زبادي، تونة، عصائر وغيرها من المواد الغذائية).

كما تم إعادة المرور على 9 منشآت غذائية سبق إمهالها فترة لتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التأكد والتحقق من استجابة تلك المنشآت للاشتراطات الواجب توافرها في المنشأة الغذائية، وتم تحرير 1 محضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء لأحد المنشآت غير المستجيبة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 28 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (ديوان عام المحافظة، مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، البيئة)، حيث تم المرور على 185 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (مركز المنصورة، مركز ميت غمر، السنبلاوين، دكرنس، نبروه، وغيرها من المراكز).

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 1 طن و 843 كجم من المنتجات الغذائية الفاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص (مصنعات لحوم ودواجن، منتجات ألبان، مياه غازية، زيوت، جبن، سناكس) وغيرها من المواد الغذائية المختلفة.

كما أسفرت تلك الحملات عن وجود 22 مخالفة عدم تطبيق الاشتراطات الصحية، 39 مخالفة عدم توافر الشهادات الصحية، 74 مخالفة عدم وجود ترخيص منشأة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لتلك المخالفات، كما تم التحفظ على 888 كجم (كبدة ومصنعات لحوم وغيرها من المنتجات الغذائية مجهولة المصدر)، وتم تحرير محضر بها.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 11 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 62 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، أشمون، السادات، تلا، بركة السبع، منوف، الشهداء)، وتم ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وتم إعدام جميع المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 11 حملة تفتيشية على 53 منشأة غذائية بنطاق مراكز (بنها، طوخ، شبين القناطر، شبرا الخيمة، الخصوص، الخانكة، قها) ، وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد، وتمت عملية الإعدام في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بشن 16 حملة على 16 منشأة غذائية أسفرت عن ضبط وإعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (توابل دجاج وكفتة، بانيه، كبدة، بسكويت، شوكولاتة، جبن)، وتم تحرير محاضر الإعدام لجميع تلك المنتجات، وتم الإعدام في حضور لجنة من مفتشي هيئة سلامة الغذاء، كما تم أخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة للتسجيل وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمدينة العاشر من رمضان 3 حملات تفتيشية على 28 منشأة غذائية بمدينة العاشر من رمضان ومدينة بلبيس، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط وإعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تبين وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء، وتم التنبيه على تلك المنشآت وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات المضبوطة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة بشن حملات على مراكز (دمنهور، كفر الدوار، ايتاى البارود، أبوحمص)، حيث تم المرور على 19 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي (مخللات، أجبان).

كما تم الإشتراك في حملات مكبرة مع الجهات الرقابية الأخرى (ديوان عام المحافظة، مديرية التموين، مديرية الطب البيطري، مديرية الصحة) وتم تحرير 16 محضرًا تنوعت ما بين مخالفة اشتراطات، عدم وجود شهادات صحية، ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (477 عبوة مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، 330 كجم سكر مجهول المصدر، 163 كجم لحوم ودواجن متغيرة الخواص الطبيعية).

وتم أخذ تعهدات على أصحاب المنشآت بتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة بني سويف بشن حملات على 18 منشأة غذائية، بنطاق مركز ومدينة بني سويف، أسفرت عن ضبط وإعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر (زبادي، لبن رايب، حلوى أطفال) وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسون 16 حملة تفتيشية بالتنسيق مع مباحث التموين، حيث تم المرور على 55 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 5 محاضر إعدام لكمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (كاتشب، جيلي، بسكويت، كبدة، فراخ، توابل وغيرها من المواد الغذائية).

كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقام فرع الهيئة بمحافظة كفر الشيخ بشن 4 حملات تفتيشية على 19 منشأة غذائية بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى (التموين، مجلس المدينة، مباحث التموين)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية (شيكولاتة، فانيليا ، جوز هند، ماء ورد )، كما تم تحرير محاضر غش تجاري و1 محضر تحفظ.

وأجرى فرع الهيئة بمحافظة الوادي الجديد 2 حملة تفتيشية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، حيث تم المرور على 11 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم الإعدام في حضور لجنة من مفتشي هيئة سلامة الغذاء.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة الأقصر حملة مشتركة مع مجلس مدينة نجع حمادي ومديرية تموين قنا، أسفرت عن إعدام كمية من ياميش رمضان تظهر عليه علامات الفساد، كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمدينة بدر بشن حملات تفتيشية على 80 منشأة غذائية، أسفرت عن ضبط 800 كجم مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر (عصائر، شوكولاتة، منتجات ألبان، مشروبات غازية)، وتم إعدام جميع تلك المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما تم التنبيه على تلك المنشآت الغذائية بضرورة الإلتزام بتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.