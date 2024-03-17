قمة كأس الاتحاد.. تشكيل هجومى لليونايتد فى مواجهة ليفربول

يستضيف ملعب "أولد ترافورد"، فى تمام الخامسة والنصف من مساء اليوم الأحد، القمة المرتقبة بين فريق مانشستر يونايتد، الذى يستقبل نظيره ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، ضمن منافسات ربع نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى.



ومن المتوقع أن يدفع الهولندي تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، بالثلاثى الهجومى جارناتشو وراشفورد وهويلاند من بداية المباراة، لتخفيف الضغط الذى سيفعله يورجن كلوب مدرب ليفربول عليه منبداية اللقاء.

وجاء التشكيل المتوقع لليفربول كالتالى:

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب ، مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع كالتالى:

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: دالوت - ماجواير - فاران - ليندلوف.

خط الوسط: كاسيميرو - كوبي ماينو - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: جارناتشو - راشفورد - هويلاند.