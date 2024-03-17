أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 430 ألفا و740 جنديا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 430 ألفا و740 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إنه خلال هذه الفترة، خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و790 دبابة و12 ألفا و997 من المركبات المدرعة و10 آلاف و634 من النظم المدفعية و1017 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و720 من أنظمة الدفاع الجوي و347 طائرة مقاتلة و325 مروحية و26 سفينة حربية، فضلا عن 1723 من المعدات الخاصة و8 آلاف و272 طائرة مسيرة وغواصة واحدة و14 ألفا و73 من المركبات وخزانات الوقود".

وعلى صعيد متصل، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين صباح اليوم أن الجيش الروسي قصف 14 بلدة تابعة للإقليم خلال ال(24) ساعة الماضية، مما أدى إلى إصابة أربعة مدنيين بجروح متفاوتة الخطورة.

ونقلت (يوكرين فورم) عن بروكودين قوله - في تصريح له - إن الجيش الروسي قصف بلدات تياهينكا وشلياخوف وبيريسلاف وزولوتا بالكا ودودشاني وأنتونيفكا وأوسوكوريفكا وأولهيفكا وفيليتينسكي ويانتارن وسادوف وخيرسون".



وأضاف المسئول الأوكراني أن القصف ألحق أضرارا بمبنيين متعددي الطوابق و4 منازل خاصة والبنية التحتية للميناء والسيارات.

