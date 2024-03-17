القس أثناسيوس رزق يرثي البابا شنودة

يقول القس أثناسيوس رزق كاهن كنيسة ١٥ مايو بالمعصرة وحلوان في عيد تذكار البابا شنوده (مُبَارَكٌ وَمُقَدَّسٌ مَنْ لَهُ نَصِيبٌ فِي ٱلْقِيَامَةِ ٱلْأُولَى ) يوم ٢٠ ؛ ٦

ويتجدد اللقاء الحزين على خسارتك أرضا حينما يأتي كل يوم ١٧ مارس فأمثالك صعب فراقهم وصعب غيابهم وصعب فقدانهم.

وأضاف عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك امثالك انجزوا ما لم ينجزه الدهر وخدموا وغيروا وجددوا في حياتنا وجذبوا إلى الإيمان بجليل أعمالهم ما صنعه الآباء الرسل الذي أنت سليلهم.

واستطرد اليوم رفعنا صورتك لتبقى خالدة خلود الزمان اليوم ذكراك الثانية عشر وتبقى تعاليمك ترن في الآذان ( ربنا موجود كله للخير مسيرها تنتهي ) خلود البشر فذكراك في القلب يا سيدنا القديس قداسة البابا شنوده الثالث.

