دفن جثة شخص والاستعلام عن صحة 4 آخرين ضحايا حادث مروري بـ6 أكتوبر

تباشر جهات التحقيق بالجيزة إجراء تحقيقاتها حول مصرع شخص وإصابة ٤ أشخاص آخرين في حادث اصطدام سيارة نقل بتوك توك بمدينة ٦ أكتوبر، وصرحت بدفن جثة المصاب بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي بفحص جثمانه، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، وأمرت بالتحفظ على سائق السيارة المتسببة في الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.



بدأت الأحداث عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بالحادث، حيث توجهت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث على الفور، وفي الفحص الأولى تبين أن الحادث ناتج عن اصطدام قوي بين دراجة نارية من نوع "توك توك" وسيارة ربع نقل، مما أسفر عن وفاة سائق التوك توك وإصابة أربعة أشخاص كانوا يستقلون السيارة بجروح خطيرة.

تم نقل جثة الضحية إلى ثلاجة المستشفى، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.