خبير يتوقع توفير الدولار بالبنوك لاستيراد السيارات ومكونات الإنتاج

علق حسين مصطفى، الخبير والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، على انخفاض الأسعار في السوق المحلية خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدا أن تحرير سعر الصرف سيكون له تأثير إيجابي على قطاع السيارات المصري.



وأضاف "مصطفى" لـ«البوابة»، أن التعويم الكامل للجنيه سيؤدي إلى القضاء على السوق الموازية، وبالتالي توفير العملة الصعبة في البنوك، لفتح الاعتمادات المستندية.



وتوقع خبير السيارات، تراجع أسعار السيارات الفترة المقبلة في مصر، بشرط توفير العملة الأجنبية في البنوك للمستوردين وعودة فتح الاعتمادات المستندية من جديد.



وتوقع "مصطفى"، السماح باستيراد السيارات الكاملة ومكونات الإنتاج التى يتم تجميعها محليا خلال الفترة القادمة مما سيؤدي إلى تراجع الأسعار، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاض الأوفر برايس على السيارات فى السوق بنحو 150 ألف جنيه فى السيارات ذات الفئة الاقتصادية.

وحسب تقرير مجلس سوق السيارات "أميك"، فقد ارتفعت مبيعات السيارات الملاكي فى مصر خلال يناير الماضى، بنسبة %40 لتصل إلى 4 آلاف و808 مركبات، مقارنة بنحو 3 آلاف و429 وحدة فى الشهر ذاته من العام السابق.