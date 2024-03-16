برناردو سيلفا يقود مانشستر سيتي لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

قاد البرتغالي برناردو سيلفا، مساء اليوم السبت، فريقه مانشستر سيتي للتأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على نيوكاسل يونايتد بثنائية دون رد.

استضاف مانشستر سيتي، نظيره نيوكاسل على ملعب الاتحاد، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات دور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ونجح برناردو سيلفا في قيادة السيتي للفوز على الماكبايس بفضل تسجيله هدفين، في الدقيقتين 13 و31 من صناعة رودري وروبن دياز على الترتيب.

وكان مان سيتي، بلغ ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما اكتسح لوتون تاون بسداسية مقابل هدفين في الدور الخامس من البطولة.

فيما تخطى نيوكاسل، نظيره بلاكبيرن روفرز بركلات الترجيح في الدور الخامس من البطولة العريقة.

وكان مانشستر سيتي، بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أورتيجا

خط الدفاع: كايل والكر - مانويل أكانجي - روبن دياز - جوشكو جفارديول

خط الوسط: رودري - ماتيو كوفاسيتش - برناردو سيلفا

وفي الهجوم: فيل فودين - إيرلينج هالاند - جيريمي دوكو.

أما نيوكاسل، دخل اللقاء على النحو التالي.

حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا

خط الدفاع: جاكوب ميرفي - فابيان شار - جمال لاسيلس - سفين بوتمان

خط الوسط: دان برن - برونو جيماريش - لونجستاف

وفي الهجوم: أنتوني جوردون - ألكسندر إيزاك - جوي ويلوك.