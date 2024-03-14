الأهلي يتفوق على البايرن وبرشلونة.. مانشستر سيتي الأفضل في تصنيف «التأريخ والإحصاء»

كشف الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء عن التصنيف الشهري الجديد للأندية حول العالم، والذي جاء في مقدمته، مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي شهد تفوق الأهلي على أندية أوروبية كبرى مثل، بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني.

نشر الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، التصنيف الشهري الجديد عبر موقعه الإلكتروني، حتى شهر مارس 2024.

جاء النادي الأهلي في المرتبة السادسة بالتصنيف، بعدما وصل إلى 235 نقطة، متفوقًا على العملاق البافاري بايرن ميونخ صاحب المركز الخامس عشر بـ214 نقطة، فيما حل برشلونة في المركز الـ20 وفي رصيده 207 نقاط.

سيطر الأهلي في الموسم المنصرم على البطولات، في مقدمتها، بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه، وبطولتي الدوري المصري وكأس مصر.

ويتصدر مان سيتي قائمة الأفضل وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء بـ385 نقطة، بعد حصده العديد من البطولات في الموسم الماضي، أبرزها: الثلاثية التاريخية (الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا)، بجانب كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.

فيما يأتي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، في المركز 32 برصيد 188 نقطة.

ويتواجد ريال مدريد الإسباني في وصافة الترتيب بـ313 نقطة، وإنتر ميلان الإيطالي ثالثًا بـ307 نقاط، في المقابل ارتقى باير ليفركوزن الألماني إلى المرتبة الرابعة بـ267، وجاء أيندهوفن الهولندي خامسًا بـ241.5 نقطة.