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السبت 16 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدوري السعودي.. أحمد حجازي يقود اتحاد جدة أمام الفتح

أحمد حجازي مدافع
أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي
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أعلن الأرجنتيني مارسيلو جالاردو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري أحمد حجازي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الفتح، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يحل فريق اتحاد جدة، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره الفتح بملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، إذ تنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يأتي أحمد حجازي على رأس تشكيل الاتحاد في مواجهة الفتح، حيث يقود خط الدفاع رفقة فليبي لويز.

ويتواجد الفرنسي نجولو كانتي في التشكيل الأساسي للعميد، بجانب البرتغالي فيليبي جوتا، والبرازيلي رومارينيو والمغربي عبدالرزاق حمدالله.

ويغيب المخضرم كريم بنزيما للإصابة، وانضم إليه مؤخرًا البرازيلي فابينيو الذي أصيب في المباراة الماضية أمام الهلال في دوري أبطال آسيا.

يحتل اتحاد جدة، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 40 نقطة، بينما يأتي الفتح تاسعًا وفي رصيده 31 نقطة.

تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الفتح

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف 

خط الدفاع: مد الله العليان - فليبي لويز - أحمد حجازي - حسن كادش 

خط الوسط: نجولو كانتي - فيصل الغامدي - أحمد الغامدي 

وفي الهجوم: فيليبي جوتا - عبدالرزاق حمدالله - رومارينيو.

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