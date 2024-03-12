دوري أبطال آسيا.. الهلال يقصي أحمد حجازي مع اتحاد جدة

أقصى فريق الهلال السعودي، نظيره اتحاد جدة، الذي يضم بين صفوفه أحمد حجازي، من بطولة دوري أبطال آسيا، بعد الفوز عليه بهدفين دون رد.

التقى الهلال مع اتحاد جدة، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في إطار منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

شارك أحمد حجازي أساسيًا في تشكيل الاتحاد وخاض اللقاء كاملًا حتى نهايته، وتلقى بطاقة صفراء في الدقيقة 90+1.

انتهى الشوط الأول بلا أهداف، بعدما فشلت محاولات لاعبي الفريقين في هز الشباك، وكانت أبرزها كرة البرازيلي رومارينيو لاعب العميد، التي اصطدمت بالقائم في الدقيقة 17.

وفي الشوط الثاني، افتتح ياسر الشهراني التهديف في الدقيقة 61 من صناعة ميلينكوفيتش سافيتش، ليضع الزعيم في المقدمة.

وضاعف البرازيلي مالكوم دي أوليفييرا النتيجة في الدقيقة 90+5 من صناعة الصربي ألكسندر ميتروفيتش، ليفوز الهلال على اتحاد جدة ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة ليصبح مجموع المباراتين 4-0.

بتلك النتيجة، أقصى الهلال، اتحاد جدة من دوري أبطال آسيا، وضرب موعدًا مع العين الإماراتي في الدور نصف النهائي.